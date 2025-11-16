Местные жители взволнованы темой дефицита продуктов в Харьковской области, поэтому рассказываем, что об этом думают эксперты.

Дефицит продуктов в Харьковской области уже отражается на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация может повлечь за собой новую волну роста цен, ведь предложение не успевает за спросом.

Дефицит продуктов в Харьковской области особенно заметен в сегменте свинины, где наблюдается нехватка животных и сокращение поставок. Аналитики фиксируют значительное удорожание мяса, что становится заметным как в торговых сетях, так и на рынках.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 свинина выросла в цене на 34 процента, а по сравнению с прошлым годом подорожала на 60 процентов. Причиной тому стало резкое сокращение поголовья, которое зимой упало до 4,5 миллиона голов.

Большинство сокращений пришлось на частные хозяйства, традиционно формировавшие значительную долю рынка. Такое уменьшение создало вакуум предложения, быстро отразившийся на закупочных ценах.

В сентябре стоимость живого веса свиней беконных пород достигала от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Максим Гопка отметил, что дефицит животных и мясных продуктов в Харьковской области стимулировал рост импорта.

Специалисты ожидают, что к концу года импорт может превысить 25 тысяч тонн, причем большинство поставок придется на вторую половину года. Европейские поставщики сейчас имеют более низкие цены на живец, поэтому украинским компаниям выгоднее закупать там, чем на внутреннем рынке.

По данным Госстата, на начало сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней, что на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше, чем в январе. С начала года поголовье увеличилось на 330 тысяч, однако предложение все равно остается ограниченным.

