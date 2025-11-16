Подорожчання проїзду у Дніпрі необхідне для підтримки стабільності автобусного руху, забезпечення безпеки пасажирів та запобігання простоїв під час холодного періоду.

Подорожчання проїзду у Дніпрі стало центральним питанням під час наради з автопідприємствами, які обслуговують міські автобусні маршрути, повідомляє Politeka.

Перевізники зазначили, що далі економити неможливо, окрім зменшення зарплат водіїв, та запропонували підвищити тариф до 20 гривень. Про це інформує ТГ «Транспорт Дніпра» з посиланням на Департамент транспорту та інфраструктури.

Наразі готовність автопідприємств до роботи взимку оцінюється приблизно на 65%, що зумовлено нестачею коштів. Відсутність зимової гуми, акумуляторів та відповідних ГСМ може призвести до поломок автобусів і їхнього сходу з маршрутів. Додатково існує дефіцит водіїв та технічного персоналу.

З початку року чисельність працівників зменшилася більш ніж на 17%, що вплинуло на щоденний випуск транспорту: якщо у січні на маршрути виходило близько 650 автобусів, нині — трохи більше 550 одиниць. Середній вік водіїв постійно зростає: з 43 років у 2022 році до понад 56 років зараз. Перевізники пояснюють це низькою зарплатою, що є однією з головних причин кадрової кризи.

З початку жовтня до Департаменту транспорту Дніпровської міської ради надійшли офіційні звернення від підприємств із пропозиціями щодо підвищення тарифу. «Ми розуміємо, що питання тарифу завжди чутливе. Але наразі стоїть завдання зберегти стабільну роботу громадського транспорту взимку. Без оновлення матеріальної бази та вирішення кадрового дефіциту це буде надзвичайно складно», — зазначили у Департаменті транспорту.

За словами перевізників, подорожчання проїзду у Дніпрі необхідне для підтримки стабільності автобусного руху, забезпечення безпеки пасажирів та запобігання простоїв під час холодного періоду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.