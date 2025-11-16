Подорожание проезда в Днепре необходимо для поддержания стабильности автобусного движения, обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения простоев в холодный период.

Подорожание проезда в Днепре стало центральным вопросом во время совещания с автопредприятиями, обслуживающими городские автобусные маршруты, сообщает Politeka.

Перевозчики отметили, что дальше экономить невозможно, кроме уменьшения зарплат водителей, и предложили повысить тариф до 20 гривен. Об этом сообщает ТГ «Транспорт Днепра» со ссылкой на Департамент транспорта и инфраструктуры.

В настоящее время готовность автопредприятий к работе зимой оценивается примерно в 65%, что обусловлено нехваткой средств. Отсутствие зимней резины, аккумуляторов и соответствующих ОСН может привести к поломкам автобусов и их сходу с маршрутов. Дополнительно есть дефицит водителей и технического персонала.

С начала года численность работников уменьшилась более чем на 17%, что отразилось на ежедневном выпуске транспорта: если в январе на маршруты выходило около 650 автобусов, сейчас — чуть более 550 единиц. Средний возраст водителей постоянно растет: с 43 лет в 2022 году до 56 лет сейчас. Перевозчики объясняют это низкой зарплатой, которая является одной из главных причин кадрового кризиса.

С начала октября в Департамент транспорта Днепровского городского совета поступили официальные обращения от предприятий с предложениями по повышению тарифа. «Мы понимаем, что вопрос тарифа всегда чувствителен. Но сейчас стоит задача сохранить стабильную работу общественного транспорта зимой. Без обновления материальной базы и решения кадрового дефицита это будет очень сложно», — отметили в Департаменте транспорта.

По словам перевозчиков, подорожание проезда в Днепре необходимо для поддержания стабильности автобусного движения, обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения простоев во время холодного периода.

