Подорожчання продуктів у Чернігівській області залишається відчутним, тому швидкого стабілізування цін поки що не очікують.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області вже відчутно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Середні ціни на крупи, молочну продукцію та овочі продовжують зростати, змушуючи мешканців ретельніше планувати покупки.

Найбільше подорожчала гречка. Кілограм цього продукту сьогодні коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні він продавався по 41 грн. У супермаркетах ціни коливаються: Auchan пропонує 35, Megamarket — 55 гривень.

Молочна продукція також стала дорожчою. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл нині коштують у середньому 38 гривень, у жовтні їхня ціна була 36 грн. Найдешевше придбати товар можна у Metro та Novus, найдорожче — у Megamarket за 38,40.

Серед овочів найбільше зросла вартість огірків. Кілограм нині коштує 121 гривню, що майже на 28 грн більше порівняно з минулим місяцем. У Novus огірки продають по 159, у Metro — 83. Експерти пояснюють це сезонними коливаннями та зростанням витрат на логістику.

Фахівці радять жителям області порівнювати розцінки в різних мережах і планувати покупки заздалегідь, щоб зменшити вплив подорожчання на бюджет.

Крім того, в області відчувається дефіцит продукції, який відбувся через різке скорочення пропозиції меду і відразу відбився на вартості цього натурального товару. Аналітики кажуть, що вона зросла майже на 50% у порівнянні з минулим роком. Основна причина полягає у зменшенні врожайності меду

