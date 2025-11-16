Подорожание продуктов в Черниговской области остается ощутимым, поэтому быстрой стабилизации цен пока не ожидается.

Подорожание продуктов в Черниговской области уже оказывает значительное влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Такую информацию дает портал Минфин.

Средние цены на крупы, молочную продукцию и овощи продолжают расти, заставляя жителей более тщательно планировать покупки.

Больше всего подорожала гречка. Килограмм этого продукта сегодня стоит около 42 гривен, в то время как в октябре он продавался по 41 грн. В супермаркетах цены колеблются: Auchan предлагает 35, Megamarket – 55 гривен.

Молочная продукция также стала дороже. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл сейчас стоят в среднем 38 гривен, в октябре их цена была 36 грн. Дешевле всего приобрести товар можно у Metro и Novus, дороже всего — в Megamarket за 38,40.

Среди овощей больше возросла стоимость огурцов. Килограмм сейчас стоит 121 гривну, что почти на 28 грн больше по сравнению с прошлым месяцем. У Novus огурцы продают по 159, у Metro - 83. Эксперты объясняют это сезонными колебаниями и ростом затрат на логистику.

Специалисты советуют жителям области сравнивать расценки в разных сетях и планировать покупки заранее, чтобы снизить влияние подорожания на бюджет. Подорожание продуктов в Черниговской области остается ощутимым, поэтому быстрой стабилизации цен пока не ожидается.

Кроме того, в области ощущается дефицит продукции, произошедший из-за резкого сокращения предложения меда и сразу отразившегося на стоимости этого натурального товара. Аналитики говорят, что она выросла почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Основная причина заключается в уменьшении урожайности меда.

