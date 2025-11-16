Шукати роботу для пенсіонерів у Дніпрі в теперішній час стало простіше, тож показуємо доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає офіційне працевлаштування, стабільну зарплату та соціальні гарантії, поідомляє Politeka.

Серед варіантів, які є на платформі work.ua, пропонують роботу для пенсіонерів у Дніпрі токарем-карусельником з механічної обробки коліс на підприємстві «Інтерпайп».

Це відома українська компанія, що спеціалізується на виробництві трубної та залізничної продукції. Тут потрібен фахівець, який має досвід на верстаті 1Д-502 і готовий відповідально виконувати обробку залізничних коліс відповідно до технічних вимог. Заробітна плата становить від 26 000 до 29 000.

Основні обов’язки включають встановлення та закріплення заготовок, підбір і заміну інструментів, контроль якості обробки, вимірювання розмірів деталей, а також дотримання техніки безпеки.

Ще одна робота для пенсіонерів у Дніпрі є для тих, хто прагне більш гнучкого графіка. «МакДональдз Юкрейн» шукає працівників закладу ресторанного господарства. Досвід не є обов’язковим, адже новачків навчають на місці.

Основне, що потрібно, це бажання розвиватися, комунікабельність і відповідальність. Заробіток становить у середньому 24 516, залежно від кількості відпрацьованих годин.

Оплата погодинна, ставка становить 136,88 грн за годину до відрахування податків. Також працівники можуть отримувати бонуси, що дозволяє суттєво збільшити дохід.

До обов’язків входить приготування страв, формування замовлень, обслуговування клієнтів і підтримання чистоти в ресторані.

Також на сайті розміщена пропозиція від компанії «Техмамонтаж». Тут шукають зварювальників, які вміють взаємодіяти з тонким металом і знають креслення. Заробітна плата коливається від 40 000 до 55 000.

