Искать работу для пенсионеров в Днепре в настоящее время стало проще, поэтому показываем доступные варианты.

Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает официальное трудоустройство, стабильную зарплату и социальные гарантии, сообщает Politeka.

Среди вариантов, которые есть на платформе work.ua, предлагают работу для пенсионеров в Днепре токарем-карусельщиком по механической обработке колес на предприятии «Интерпайп».

Это известная украинская компания, специализирующаяся на производстве трубной и железнодорожной продукции. Здесь нужен специалист, имеющий опыт на станке 1Д-502 и готовый ответственно выполнять обработку железнодорожных колес в соответствии с техническими требованиями. Заработная плата составляет от 26000 до 29000.

Основные обязанности включают установку и закрепление заготовок, подбор и замену инструментов, контроль качества обработки, измерение размеров деталей, а также соблюдение техники безопасности.

Еще одна работа для пенсионеров в Днепре есть для тех, кто стремится к более гибкому графику. МакДональдз Юкрейн ищет работников заведения ресторанного хозяйства. Опыт не обязателен, ведь новичков учат на месте.

Основное, что нужно, это желание развиваться, коммуникабельность и ответственность. Заработок составляет в среднем 24516, в зависимости от количества отработанных часов.

Оплата почасовая, ставка составляет 136,88 грн. за час до отчисления налогов. Также работники могут получать бонусы, что позволяет значительно увеличить доход.

В обязанности входит приготовление блюд, формирование заказов, обслуживание клиентов и поддержание чистоты в ресторане.

Также на сайте размещено предложение от компании "Техмамонтаж". Здесь ищут сварщиков, умеющих взаимодействовать с тонким металлом и знающих чертеж. Заработная плата колеблется от 40000 до 55000.

