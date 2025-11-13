Графік відключення газу з 14 по 20 листопада у Дніпропетровській області створить певні побутові незручності для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення газу з 14 по 20 листопада у Дніпропетровській області торкнеться одразу кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Компанія ТОВ «Газорозподільні мережі України» на своєму офіційному сайті проінформувала, що причиною тимчасових незручностей стануть планові газонебезпечні роботи, які мають забезпечити стабільну роботу системи в зимовий період.

Графік відключення газу з 14 по 20 листопада у Дніпропетровській області охоплює 5 територіальних громад. У Покровській, до прикладу, 14.11 з 08:30 до 15:30 фахівці тимчасово припинять подачу блакитного палива для 104 споживачів приватного сектору.

У той же день, 14.11, у Нікопольській територіальній громаді тимчасово зупинять розподіл газу в одному багатоквартирному будинку, де проживають 70 споживачів. Роботи заплановані з 09:00 до 15:30.

У Павлоградській громаді без блакитного палива тимчасово залишиться один багатоквартирний будинок. Роботи розпочнуться 14.11 о 08:30 і триватимуть до 16:00. У зоні обмежень перебуватимуть 59 споживачів.

Далі, за планом графік відключення газу з 14 по 20 листопада у Дніпропетровській області передбачає роботи у Жовтоводській громаді. Там газопостачання буде припинено 18.11 о 08:00 і відновлено 19.11 о 17:00.

Без постачання залишаться 244 споживачі приватного сектору. Під час проведення робіт фахівці проведуть технічну перевірку системи.

Завершальним етапом стане проведення технічних робіт у Томаківській сільській громаді. Там 20.11 з 08:30 до 16:30 газопостачання буде тимчасово припинено для 27 домогосподарств.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.