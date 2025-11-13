График отключения газа с 14 по 20 ноября в Днепропетровской области создаст некоторые бытовые неудобства для многих местных жителей.

График отключения газа с 14 по 20 ноября в Днепропетровской области коснется сразу нескольких населённых пунктов, сообщает Politeka.

Компания ООО «Газораспределительные сети Украины» на своем официальном сайте проинформировала , что причиной временных неудобств станут плановые газоопасные работы, обеспечивающие стабильную работу системы в зимний период.

График отключения газа с 14 по 20 ноября в Днепропетровской области включает 5 территориальных общин. В Покровской, например, 14.11 с 08:30 до 15:30 специалисты временно прекратят подачу голубого топлива для 104 потребителей частного сектора.

В тот же день, 14.11, в Никопольском территориальном обществе временно остановят распределение газа в одном многоквартирном доме, где проживают 70 потребителей. Работы запланированы с 09:00 до 15:30.

В Павлоградской общине без голубого топлива временно останется одно многоквартирное здание. Работы начнутся 14.11 в 08:30 и продлятся до 16:00. В зоне ограничений будут находиться 59 потребителей.

Далее, по плану график отключения газа с 14 по 20 ноября в Днепропетровской области предусматривает работы в Жовтоводской общине. Там газоснабжение будет прекращено 18.11 в 08:00 и возобновлено 19.11 в 17:00.

Без снабжения останутся 244 потребителя частного сектора. В ходе работ специалисты проведут техническую проверку системы.

Завершающим этапом станет проведение технических работ в Томаковской сельской общине. Там 20.11 с 08:30 до 16:30 газоснабжение будет временно прекращено для 27 домохозяйств.

