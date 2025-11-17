Работа для пенсионеров в Запорожье становится все более популярной среди тех, кто стремится оставаться активным и иметь стабильный заработок.

Работа для пенсионеров в Запорожье есть во многих разных областях, сообщает Politeka.

Как видно из платформы work.ua, рынок труда предлагает разнообразные вакансии для людей с опытом.

Работа для пенсионеров в Запорожье охватывает широкий спектр профессий. В частности, компания «Стройстрой» ищет инженера-строителя, фасадника, отделочника, бригадира или прораба.

Основные обязанности включают организацию и контроль процессов утепления и отделки фасадов, управление бригадой, распределение задач между работниками, соблюдение технологий и стандартов качества.

Также следует выполнять внутренние ремонты на высоком уровне, контролировать использование материалов и технику безопасности.

Кандидат должен иметь не менее двух лет опыта в сфере строительства, быть активным, ответственным и организовать коллектив. Компания предлагает стабильную оплату от 15 000 до 50 000.

Другой вариант – должность заправщика или младшего оператора АЗС. Компания ОККО предлагает зарплату от 15 000 плюс чаевые. Трудоустройство официально с первого дня, заработная плата выплачивается вовремя, а работники имеют оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня в год и больничные.

Среди основных обязанностей – заправка автомобилей, консультирование клиентов по выбору горючего и товаров, а также поддержание чистоты на территории станции.

Еще одна работа для пенсионеров в Запорожье есть у компании «Олимп Авто». Здесь ищут менеджера по продажам с зарплатой от 20 000 до 40 000. График удобен: с 9:00 до 17:00, два выходных в неделю.

