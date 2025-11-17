Дефіцит продуктів у Полтавській області став основною причиною різкого підвищення вартості м’яса, що вплинуло як на виробників, так і на місцевих споживачів, повідомляє Politeka.

Фахівці відзначають, що саме недостатня кількість сировини формує нинішню ситуацію на ринку.

За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, з початку 2025 року ціна свинини зросла на 34%, а у порівнянні з минулим періодом — майже на 60%. Узимку поголів’я тварин скоротилося до приблизно 4,5 мільйона, причому найбільше втрат зазнали приватні господарства.

У вересні виробники продавали беконних свиней живою вагою по 98–100 гривень за кілограм, залежно від області. Обмежена кількість пропозиції підштовхнула учасників ринку до імпорту, що став ключовою альтернативою у період нестачі.

У серпні 2025 року в країну завезли 4,6 тисячі тонн м’яса — на половину більше, ніж місяцем раніше. Загальний обсяг поставок за вісім місяців досяг 14,9 тисячі тонн, перевищивши торішній результат у понад сім разів та оновивши максимум із 2022-го.

За прогнозами аналітиків, до кінця року обсяги імпорту можуть перевищити 25 тисяч тонн. Зниження вартості живця на європейських платформах робить доставку продукції більш вигідною для українських компаній.

Попри активні поставки, дефіцит продуктів у Полтавській області й надалі залишається помітним. Відновлення ринку відбувається повільно, а ціни утримуються на високому рівні.

Незважаючи на таку складну ситуацію, місцеві жителі мають можливість отримати продукти безкоштовно. У Полтаві їжу видають переселенцям, які прибули протягом останніх 60 днів і належать до категорій населення, що потребує особливої підтримки.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.