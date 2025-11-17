Дефицит продуктов в Полтавской области стал основной причиной резкого повышения стоимости мяса, что повлияло как на производителей, так и местных потребителей, сообщает Politeka.

Специалисты отмечают, что недостаточное количество сырья формирует нынешнюю ситуацию на рынке.

По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 г. цена свинины выросла на 34%, а по сравнению с прошлым периодом — почти на 60%. Зимой поголовье животных сократилось до примерно 4,5 миллиона, причем наибольшие потери понесли частные хозяйства.

В сентябре производители продавали беконных свиней живым весом по 98–100 гривен за килограмм в зависимости от области. Ограниченное количество предложения подтолкнуло участников рынка к импорту, что стало ключевой альтернативой в период нехватки.

В августе 2025 года в страну завезли 4,6 тысяч тонн мяса — на половину больше, чем месяцем ранее. Общий объем поставок за восемь месяцев достиг 14,9 тысяч тонн, превысив прошлогодний результат более чем в семь раз и обновив максимум с 2022-го.

По прогнозам аналитиков, к концу года объемы импорта могут превысить 25 тысяч тонн. Снижение стоимости череда на европейских платформах делает доставку продукции более выгодной для украинских компаний.

Несмотря на активные поставки, дефицит продуктов в Полтавской области продолжает оставаться заметным. Обновление рынка происходит медленно, а цены удерживаются на высоком уровне.

Несмотря на столь сложную ситуацию, у местных жителей есть возможность получить продукты бесплатно. В Полтаве еду выдают переселенцам, прибывшим за последние 60 дней и относящимся к категориям населения, нуждающимся в особой поддержке.

