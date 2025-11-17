Фахівці нагадують, що усім споживачам необхідно перекрити запірні пристрої перед тим, як діятиме графік відключення газу на 18 листопада в Одесі.

Введено графік відключення газу на 18 листопада в Одесі на частині вулиць міста, тому українцям варто ознайомитись з обмеженнями, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі АТ "Одесагаз".

Унаслідок проведення запланованих робіт на газопроводі високого тиску за адресою вулиця Злагоди, у місті тимчасово припинять газопостачання низці споживачів. Графік відключення газу на 18 листопада в Одесі триватиме з 9:00 до 18:00. За цей час фахівці виконуватимуть технічні заходи, необхідні для безпечної та стабільної роботи мережі.

Під припинення подачі газу потраплять будинки за такими адресами:

Арцизька: 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 5/4. Усі зазначені споруди будуть відключені на весь період проведення робіт.

Благодатна: 1 уч.8, 8/2, 8/4, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/12, 8/15, 8/16, 8/18, 8/18а, 8/19а, 8/20, 8/20а, 8/21, 8/21а, 8/22, 8/23, 8/24. Перелік включає як житлові, так і додаткові будівлі сектору.

Б. Стицьківських: азопостачання буде відсутнім у 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/14, 31/14а, 31/15, 31/17(16), 31/18, 31/18а, 31/18б.

"А", масив 11: 2/7, 2/8, 2/10 також увійшли до переліку об’єктів, де призупинять подачу газу.

"Б", масив 11: відключення стосуватиметься буд. 2/12, 2/15, 2/19в, 2/19г, 2/19е, 2/19є, 2/19ж.

Гарманна: під відключення потрапили буд. 1/1 та 1/3.

Малинова: блакитного палива тимчасово не буде у буд.27/3, 27/3а, 27/4, 27/10, 27/11а, 27/12, 27/13, 27/13а, 27/13б, 27/16, 27/17, 27/17а, 27/18, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/20а.

Миколаївська: охоплює будинки 1/7, 1/8, 1/8а, 1/9, 1/9а, 1/11, 1/14, а також значну кількість будинків із нумерацією 30/25 до 30/41, а також 31/18, 31/20, 31/21, 31/43.

Овідопольська: під припинення газопостачання потрапить будинок 3/1.

Парнікова: блакитного палива не буде у будинках 1/4, 1/5, 2, 3, 11а/14, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/10, 31/12, 31/13, 31/45, 31/46, 31/47, 31/48а, 32/49, 32/50, 33/14.

Побратимів: відсутність газу торкнеться 10/17а.

Прикордонна: газопостачання буде припинено у 26/11 та 26/18а.

Проспект Свободи: відключення торкнеться 31а.

Салютна: газ не подаватиметься до будинків 6/4, 6/4а, 6/5, 6/7, 6/8, 6/11а, 6/12, 6/18, 6/19.

Світла: відсутність газопостачання очікується у будинку 12/11.

Масив 11: перелік відключених об’єктів охоплює значну кількість будинків: 7/1а, 7/2а, 7/3, 7/7, 7/8, 7/9, 7/11, 7/11а, 7/11в, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21/2, 7/21/3, 7/22, 11а/2, 11а/2а, 11а/2б, 11а/5, 11а/9, 12/1, 12/1а, 20/19, 20/23, 20/25, 21/1, 21/17, 28/7, 28/8.

Фахівці нагадують, що усім споживачам необхідно перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками. Це важливо для безпеки під час відновлення подачі газу.

