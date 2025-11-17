Специалисты напоминают, что всем потребителям необходимо перекрыть запорные устройства, прежде чем будет действовать график отключения газа на 18 ноября в Одессе.

Введен график отключения газа на 18 ноября в Одессе на части улиц города, поэтому украинцам следует ознакомиться с ограничениями, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одессагаз".

В результате проведения запланированных работ на газопроводе высокого давления по адресу улица Согласия, в городе временно прекратят газоснабжение ряда потребителей. График отключения газа на 18 ноября в Одессе продлится с 9:00 до 18:00. За это время специалисты будут выполнять технические мероприятия, необходимые для безопасной и стабильной сети.

Под прекращение подачи газа попадут дома по следующим адресам:

Арцизская: 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 5/4. Все эти сооружения будут отключены на весь период проведения работ.

Благодатна: 1 уч. 8/23, 8/24. Список включает как жилые, так и дополнительные здания сектора.

Б. Стицковских: азоснабжение будет отсутствовать в 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/14, 31/14а, 31/15, 31/17(16), 31/18, 31/18а, 31/18б.

"А", массив 11:2/7, 2/8, 2/10 также вошли в перечень объектов, где приостановят подачу.

"Б", массив 11: отключение будет касаться дом. 2/12, 2/15, 2/19в, 2/19г, 2/19е, 2/19е, 2/19ж.

Гарманна: под отключение попали дом. 1/1 и 1/3.

Малынова: голубого топлива временно не будет в д. 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/20а.

Мыколаивська : охватывает дома 1/7, 1/8, 1/8а, 1/9, 1/9а, 1/11, 1/14, а также значительное количество зданий с нумерацией 30/25 до 30/41, а также 31/18, 31/20, 31/43.

Овидопольська: под прекращение газоснабжения попадет дом 3/1.

Парникова: голубого топлива не будет в домах 1/4, 1/5, 2, 3, 11а/14, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/10, 31/12, 31/46, 31/47, 31/48а, 32/49, 32/50, 33/14.

Побратымив: отсутствие газа коснется 10/17а.

Прикордонна: газоснабжение будет прекращено в 26/11 и 26/18а.

Проспект Свободы: отключение коснется 31а.

Салютна: газ не будет подаваться в дома 6/4, 6/4а, 6/5, 6/7, 6/8, 6/11а, 6/12, 6/18, 6/19.

Свитла: отсутствие газоснабжения ожидается в доме 12/11.

Массив 11: перечень отключенных объектов охватывает значительное количество домов: 7/1а, 7/2а, 7/3, 7/7, 7/8, 7/9, 7/11, 7/11а, 7/11в, 7/14, 7/15, 7/16, 7/1 7/20, 7/21/2, 7/21/3, 7/22, 11а/2, 11а/2а, 11а/2б, 11а/5, 11а/9, 12/1, 12/1а, 20/19, 20/23, 20/2 28/8.

Специалисты напоминают, что всем потребителям следует перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками. Это важно для безопасности при возобновлении подачи газа.

