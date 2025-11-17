Подорожчання продуктів у Одеській області пов’язане з сезонним зниженням врожаю, підвищенням логістичних витрат та ростом закупівельних цін.

Подорожчання продуктів у Одеській області у листопаді 2025 року вже відчутно позначається на вартості основних харчів, повідомляє Politeka.

Ціни на супермаркетах і ринках регіону підвищилися порівняно з жовтнем, що змушує споживачів уважніше планувати витрати.

Найбільше зростання спостерігається серед овочів. Так, середня ціна помідорів сливка сягнула 128 гривень за кілограм, що на понад 50 гривень більше, ніж місяць тому. У різних торговельних мережах вартість коливається: Auchan пропонує 119,90, Megamarket — 133,80, Metro — 119,60, Novus — 139.

Крупи зросли у вартості менш помітно. Наприклад, рис довгий пропарений у середньому коштує 53,43 грн за кілограм, що на 1,8 грн більше за жовтень. У супермаркетах розцінки відрізняються: Auchan — 60,10, Megamarket — 58,30, Metro — 41,90.

Молочна продукція також демонструє тенденцію до подорожчання. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл тепер коштують 38,13 грн, масло «Яготинське» 73% 200 г продається у середньому за 115 гривень. Різниця між мережами невелика: Metro — 116,48, Auchan — 114,60 ʼ, Novus — 114.

Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Одеській області пов’язане з сезонним зниженням врожаю, підвищенням логістичних витрат та ростом закупівельних цін. Найсильніше відчутне воно серед овочевих культур, тоді як крупи та молочні товари дорожчають поступово.

Місцеві жителі вже відзначають, що звичний продуктовий кошик тепер коштує значно більше. Експерти радять планувати покупки заздалегідь, порівнювати ціни у різних мережах і користуватися акційними пропозиціями, щоб мінімізувати вплив підвищення вартості на сімейний бюджет.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: українцям доступна гуманітарна допомога.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області: хто готовий надати підтримку в листопаді.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО в Одеській області: скільки отримають українці в листопаді.