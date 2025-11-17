Подорожание продуктов в Одесской области связано с сезонным понижением урожая, повышением логистических затрат и ростом закупочных цен.

Подорожание продуктов в Одесской области в ноябре 2025 года уже ощутимо сказывается на стоимости основных продуктов питания, сообщает Politeka.

Цены на супермаркетах и ​​рынках региона повысились по сравнению с октябрем, что заставляет потребителей внимательнее планировать расходы.

Наибольший рост наблюдается среди овощей. Так, средняя цена помидоров сливка достигла 128 гривен за килограмм, что более чем на 50 гривен больше, чем месяц назад. В разных торговых сетях стоимость колеблется: Auchan предлагает 119,90, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, Novus – 139.

Крупы выросли в цене менее заметно. Например, рис длинный пропаренный в среднем стоит 53,43 грн за килограмм, что на 1,8 грн больше октября. В супермаркетах расценки отличаются: Auchan – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочная продукция также демонстрирует тенденцию к удорожанию. Сливки "Простонаше" 10% объемом 200 мл теперь стоят 38,13 грн, масло "Яготинское" 73% 200 г продается в среднем за 115 гривен. Разница между сетями небольшая: Metro - 116,48, Auchan - 114,60, Novus - 114.

Специалисты объясняют, что удорожание продуктов в Одесской области связано с сезонным снижением урожая, повышением логистических затрат и ростом закупочных цен. Наиболее ощутимо оно среди овощных культур, тогда как крупы и молочные товары дорожают постепенно.

Местные жители уже отмечают, что привычная продуктовая корзина теперь стоит гораздо больше. Эксперты советуют планировать покупки заранее, сравнивать цены в разных сетях и использовать акционные предложения, чтобы минимизировать влияние повышения стоимости на семейный бюджет.

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: украинцам доступна гуманитарная помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто готов оказать поддержку в ноябре.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: сколько получат украинцы в ноябре.