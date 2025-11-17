Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє забезпечити безпечне проживання та покращити побутові умови для літніх людей.

У Запоріжжі стартувала програма, що передбачає надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у рамках ініціативи «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.

Проєкт реалізує благодійна організація «Карітас». Вже розпочато прийом заявок від жителів, чиє житло зазнало пошкоджень через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Організатори наголошують, що документи слід подавати своєчасно, щоб мати змогу отримати підтримку.

Претендувати на допомогу можуть мешканці населених пунктів без активних обстрілів. Основний критерій – дохід: середньомісячний прибуток на одного члена сім’ї не має перевищувати 6318 гривень або хтось із домогосподарства залишився без роботи. Програма не охоплює тих, хто вже отримував державну чи благодійну підтримку або самостійно відновив житло.

Пріоритет надають вразливим категоріям: людям з інвалідністю, тяжкохворим, самотнім матерям, багатодітним родинам, батькам дітей до трьох років, вагітним жінкам та пенсіонерам старше 60 років. Підтримку можуть отримати власники квартир або будинків із пошкодженими дахами, дверима чи вікнами.

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму. Після цього координатор зв’яжеться з заявником та роз’яснить подальші дії. Консультації доступні за телефонами 0672598040 та 0753558829.

Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє забезпечити безпечне проживання та покращити побутові умови для літніх людей в Україні, що постраждали від війни, та сприяє збереженню соціальної стабільності у громадах.

