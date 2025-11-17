Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье позволяет обеспечить безопасное проживание и улучшить бытовые условия для пожилых людей.

В Запорожье стартовала программа, предусматривающая предоставление гуманитарной помощи для пенсионеров в рамках инициативы «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.

Проект реализует благотворительная организация "Каритас". Уже начат прием заявок от жителей, чье жилье получило повреждения из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года. Организаторы отмечают, что документы следует подавать своевременно, чтобы получить поддержку.

Претендовать на помощь могут жители населённых пунктов без активных обстрелов. Основной критерий – доход: среднемесячная прибыль на одного члена семьи не должна превышать 6318 гривен или кто-то из домохозяйства остался без работы. Программа не включает тех, кто уже получал государственную или благотворительную поддержку или самостоятельно восстановил жилье.

Приоритет предоставляют уязвимым категориям: людям с инвалидностью, тяжелобольным, одиноким матерям, многодетным семьям, родителям детей до трех лет, беременным женщинам и пенсионерам старше 60 лет. Поддержку могут получить владельцы квартир или домов с поврежденными крышами, дверями или окнами.

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму. После этого координатор свяжется с заявителем и разъяснит дальнейшие действия. Консультации доступны по телефонам 0672598040 и 0753558829.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье позволяет обеспечить безопасное проживание и улучшить бытовые условия для пожилых людей в Украине, пострадавших от войны, и способствует сохранению социальной стабильности в общинах.

