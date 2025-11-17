Графік відключення газу з 18 до 21 листопада у Дніпрі створить незручності відразу для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення газу з 18 до 21 листопада у Дніпрі передбачає тривалі обмеження для містян, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", роботи проведуть для того, щоб підготувати систему газопостачання до подальшої безпечної експлуатації.

Графік відключення газу з 18 до 21 листопада у Дніпрі означає, що спеціалісти працюватимуть на кількох вулицях міста, тому подача блакитного палива до окремих житлових будинків буде тимчасово обмежена.

Мета цих робіт полягає у перевірці технічного стану мереж, заміні окремих ділянок і відновленні стабільного розподілу.

Згідно з графіком відключення газу у Дніпрі, у період з 18 по 21 листопада 2025 року газопостачання буде припинено на таких адресах:

Гаванська, 11а, 11б, 11д, 17, Археологічна, 1/3, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, Піщана, 1, 3–6, Староігренська, Набоківська, 1–3, 3а, 5, 7, 8, 10/1, 10/2, 11–13, 15–17, 19, 20, 22, Бродницька, Пономарчука, Радіальна, Херсонеська, Ярославни, Івана Купали.

Під час виконання ремонтних робіт фахівці наголошують на важливості дотримання правил безпеки. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами, не користуватися плитами чи котлами до моменту офіційного відновлення подачі блакитного палива.

Такі запобіжні заходи дозволяють уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безпеку у кожному домі. Представники "Газмережі" нагадують, що відновлення розподілу відбудеться лише після завершення усіх робіт.

Для цього необхідно, аби споживачі забезпечили доступ працівникам компанії у свої помешкання.

