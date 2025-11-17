График отключения газа с 18 по 21 ноября в Днепре создаст неудобства сразу для многих местных жителей.

График отключения газа с 18 по 21 ноября в Днепре предусматривает длительные ограничения для горожан, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", работы проведут для того, чтобы подготовить систему газоснабжения к дальнейшей безопасной эксплуатации.

График отключения газа с 18 по 21 ноября в Днепре означает, что специалисты будут работать на нескольких улицах города, поэтому подача голубого топлива в отдельные жилые дома будет временно ограничена.

Цель этих работ состоит в проверке технического состояния сетей, замене отдельных участков и восстановлении стабильного распределения.

Согласно графику отключения газа в Днепре, в период с 18 по 21 ноября 2025 года газоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

Гаванская, 11а, 11б, 11д, 17, Археологическая, 1/3, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, Песчаная, 1, 3–6, Староигренская, Набоковская, 1–3, 3а, 8, 5 11–13, 15–17, 19, 20, 22, Бродницкая, Пономарчука, Радиальная, Херсонесская, Ярославны, Ивана Купалы.

Во время выполнения ремонтных работ специалисты отмечают важность соблюдения правил безопасности. Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами, не пользоваться плитами или котлами до момента официального возобновления подачи голубого топлива.

Такие меры предосторожности позволяют избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасность в каждом доме. Представители "Газсети" напоминают, что возобновление распределения произойдет только после завершения всех работ.

Для этого необходимо, чтобы потребители обеспечили доступ сотрудникам компании в свои дома.

