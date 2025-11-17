Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається українцям, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив гуманітарний центр «Вільні разом» на своєму Телеграм-каналі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надаватиметься, якщо вони мають статус внутрішньо переміщених осіб. Так, з 11 листопада 2025 року розпочалася роздача гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів у Кривому Розі. Ініціатива спрямована на підтримку тих громадян, які були змушені залишити свої домівки через війну та потребують продовольчої допомоги.

Допомога буде надаватися тим переселенцям, які ще не отримували гуманітарних наборів або робили це не пізніше вересня 2025 року включно. Організатори наголошують, що щоденний прийом є обмеженим — допомогу зможуть отримати не більше 150 родин на день.

Видача гуманітарної допомоги у Кривому Розі здійснюється виключно особисто заявнику. Представники підкреслюють, що отримати набір за іншу особу без її присутності неможливо, тому кожен повинен бути присутнім особисто.

Пакунки, які видаються, містять продуктові набори з основними товарами першої необхідності. Набори є в наявності у достатній кількості, тож організатори просять не створювати черг і зберігати спокій під час отримання допомоги.

Для отримання додаткової інформації або роз’яснень працює гаряча лінія, вказана у повідомленні організації. Співробітники надають консультації з понеділка по п’ятницю з 9 до 16 години. У суботу та неділю прийом не здійснюється.

