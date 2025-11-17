Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется украинцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил гуманитарный центр "Вільні разом" на своем Телеграмм-канале.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге будет предоставляться, если у них есть статус внутренне перемещенных лиц. Так, с 11 ноября 2025 началась раздача помощи для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров в Кривом Роге. Инициатива направлена ​​на поддержку тех граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и нуждаются в продовольственной помощи.

Поддержка будет предоставляться тем переселенцам, которые еще не получали гуманитарных наборов или делали это не позднее сентября 2025 включительно. Организаторы отмечают, что ежедневный прием ограничен — ее смогут получить не более 150 семей в день.

Выдача гуманитарной помощи в Кривом Роге осуществляется исключительно лично заявителю. Представители подчеркивают, что получить набор за другое лицо без его присутствия невозможно, поэтому каждый должен присутствовать лично.

Выдающиеся пакеты содержат продуктовые наборы с основными товарами первой необходимости. Наборы имеются в достаточном количестве, поэтому организаторы просят не создавать очередей и сохранять спокойствие при получении поддержки.

Для получения дополнительной информации или разъяснений работает горячая линия, указанная в уведомлении организации. Сотрудники предоставляют консультации с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов. В субботу и воскресенье прием не производится.

