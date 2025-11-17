Ситуація на ринку свинини свідчить, що дефіцит м’яса у Харківській області поки залишається основним фактором високих цін і значної залежності від імпорту.

Дефіцит м’яса у Харківській області цього сезону призвів до помітного зростання цін на свинину через скорочення поголів’я тварин та обмежену пропозицію на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, з початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі подорожчання досягло приблизно 60%. Основним чинником стало зменшення чисельності свиней взимку до 4,5 мільйона голів, переважно у приватному секторі. Це призвело до дефіциту м’яса на внутрішньому ринку та стимулювало подальше підвищення закупівельних цін.

За даними ринку, у вересні 2025 року вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася в межах 98–100 гривень за кілограм, залежно від регіону. Такі умови спричинили активізацію імпорту, який став важливим компенсатором нестачі продукції. Максим Гопка підкреслює, що зменшення ввезення свинини можливо лише за умови поступового збільшення поголів’я тварин всередині країни. Це дозволить стабілізувати закупівельні ціни, зменшити дефіцит м’яса у Харківській області та знизити залежність від зовнішніх постачальників.

Згідно з аналітичними даними, імпорт свинини активно зростав через обмежену пропозицію. У серпні 2025 року до України завезли 4,6 тис. тонн свинини, що на 48% більше, ніж у липні. За перші вісім місяців 2025 року обсяг імпорту склав 14,9 тис. тонн, що у 7,8 раза перевищує показник аналогічного періоду 2024 року. Це найвищий показник з 2022 року, і експерти прогнозують, що до кінця 2025 року поставки можуть перевищити 25 тис. тонн, при цьому більша частина імпорту очікується у другій половині року.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні нараховувалося близько 4,8 млн свиней. Це на 5% менше, ніж у вересні 2024-го, але на 7% більше, ніж на початку 2025-го року. Загалом від початку року поголів’я збільшилося приблизно на 330 тис. тварин, проте обсяги пропозиції залишаються недостатніми для задоволення внутрішнього попиту. Ситуація на ринку свинини свідчить, що дефіцит м’яса у Харківській області поки залишається основним фактором високих цін і значної залежності від імпорту.

