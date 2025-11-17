Ситуация на рынке свинины свидетельствует о том, что дефицит мяса в Харьковской области пока остается основным фактором высоких цен и значительной зависимости от импорта.

Дефицит мяса в Харьковской области в этом сезоне привел к заметному росту цен на свинину из-за сокращения поголовья животных и ограниченного предложения на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

По оценкам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, с начала 2025 г. цены на свинину выросли на 34%, а в годовом измерении подорожание достигло примерно 60%. Основным фактором стало уменьшение численности свиней зимой до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частном секторе. Это привело к дефициту мяса на внутреннем рынке и стимулировало дальнейшее повышение закупочных цен.

По данным рынка, в сентябре 2025 года стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась в пределах 98–100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Такие условия повлекли за собой активизацию импорта, который стал важным компенсатором нехватки продукции. Максим Гопка подчеркивает, что уменьшение ввоза свинины возможно только при постепенном увеличении поголовья животных внутри страны. Это позволит стабилизировать закупочные цены, снизить дефицит мяса в Харьковской области и снизить зависимость от внешних поставщиков.

Согласно аналитическим данным, импорт свинины активно рос из-за ограниченного предложения. В августе 2025 года в Украину ввезли 4,6 тыс. тонн свинины, что на 48% больше, чем в июле. За первые восемь месяцев 2025 г. объем импорта составил 14,9 тыс. тонн, что в 7,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Это самый высокий показатель с 2022 года и эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года поставки могут превысить 25 тыс. тонн, при этом большая часть импорта ожидается во второй половине года.

По данным Госстата, на начало сентября 2025 года в Украине насчитывалось около 4,8 млн. свиней. Это на 5% меньше, чем в сентябре 2024 года, но на 7% больше, чем в начале 2025 года. В общей сложности с начала года поголовье увеличилось примерно на 330 тыс. животных, однако объемы предложения остаются недостаточными для удовлетворения внутреннего спроса. Ситуация на рынке свинины свидетельствует о том, что дефицит мяса в Харьковской области пока остается основным фактором высоких цен и значительной зависимости от импорта.

