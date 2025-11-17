Графік відключення світла в Чернігівській області на 18 листопада дозволяє планувати день без неприємних сюрпризів.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 18 листопада буде введено для мешканців Остерської громади, які мають врахувати планові перебої в електропостачанні, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Остерської громади.

Роботи на повітряних лініях електропередачі заплановані з 09:00 до 17:00 у Чернігівському районі.

Знеструмлення торкнеться вулиць Миру (48, 50, 51, 51А, 53) та Соломії Крушельницької (11–31А, 33–36, 37–40, 42, 44–46А, 48, 50–62, 66, 68, 70). Енергетики наголошують, що це тимчасові ремонти, спрямовані на підтримку стабільності мережі.

Також планується робота на вулицях Героїв 66-ї бригади (72А, 76А) та Грушевського (1–32А, 34–38А, 3А, 5–5В, 7–7А, 9). Крім того, ремонтні заходи пройдуть на Генерала Солонини (10–22А, 2А, 3–9).

Мешканців закликають заздалегідь подбати про резервні джерела світла та прилади, особливо в тих будинках, де відключення може створити незручності. Деталі можна уточнити у місцевих електропостачальних компаній.

Перед плановим знеструмленням електроенергії перевірте, чи заряджені телефони та інші гаджети. Запасіться ліхтарями, свічками та батарейками для освітлення. Переконайтеся, що холодильник і морозильник закриті, щоб продукти збереглися. Вимкніть електроприлади, щоб уникнути пошкоджень при увімкненні струму. Плануйте важливі справи так, щоб вони не залежали від електрики.

