График отключения света в Черниговской области позволяет планировать день без неприятных сюрпризов.

График отключения света в Черниговской области на 18 ноября будет введен для жителей Остерского общества, которые должны учесть плановые перебои в электроснабжении, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Остерского общества.

Работы на воздушных линиях электропередачи запланированы с 09.00 до 17.00 в Черниговском районе.

Обесточивания коснется улиц Мира (48, 50, 51, 51А, 53) и Соломии Крушельницкой (11–31А, 33–36, 37–40, 42, 44–46А, 48, 50–62, 66, 68, 68, 68). Энергетики подчеркивают, что это временные ремонты, направленные на поддержание стабильности сети.

Также планируется работа на улицах Героев 66-й бригады (72А, 76А) и Грушевского (1-32А, 34-38А, 3А, 5-5В, 7-7А, 9). Кроме того, ремонтные мероприятия пройдут на Генерала Солонины (10-22А, 2А, 3-9).

Жители призывают заранее позаботиться о резервных источниках света и приборах, особенно в тех домах, где отключение может создать неудобства. Подробности можно уточнить у местных электроснабжающих компаний.

Перед плановым обесточиванием электроэнергии проверьте, заряжены ли телефоны и другие гаджеты. Запаситесь фонарями, свечами и батарейками для освещения. Убедитесь, что холодильник и морозильник закрыты, чтобы продукты сохранились. Выключите электроприборы во избежание повреждений при включении тока. Планируйте важные дела так, чтобы они не зависели от электричества.

