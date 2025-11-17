Графік відключення світла в Полтавській області на 18 листопада та планувати користування електроприладами з урахуванням тимчасових перерв.

Графік відключення світла в Полтавській області на 18 листопада буде введено в Чорнухинській територіальній громаді та Оржицькій громаді, повідомляє Politeka.

Чорнухинська територіальна громада та Лубенський район Полтавщини 18 листопада частково залишаться без електропостачання. Планові вимкнення організовує АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» через проведення ремонтних робіт на мережах.

У селі Луговики електрика вимкнеться з 08:00 до 16:30 на вулиці Золота. Причина – капітальний ремонт за річною програмою ОСР.

Селище міського типу Чорнухи залишиться без живлення з 08:00 до 16:30. Роботи охоплять вулиці Будівельників (будинки 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15), провулок Будівельників (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), Стовпова (4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26) та гаражі. Вимкнення проводять за заявою користувача.

У селі Постав-Мука планові перерви будуть на вулицях Хутірська (3, 4, 5, 6, 7, 8б, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20ПУСТ, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 42, 42а, 42б) та Шевченка (3а) з 08:00 до 16:30 за інвестиційною програмою ОСР.

Селище Оржиця теж підпаде під планові знеструмлення з 08:00 до 16:30 на вулицях:

Українська (1–17, 19, 19А, 20–35, 37, 39, 2, 2Г, 2ГП, 4, 4ГП, 6, 6а, 8, 10, 10А, 10Г, 10ГП, 12, 12А, 12Г, 12ГП)

АТ «Полтаваобленерго» закликає мешканців врахувати графік відключення світла в Полтавській області на 18 листопада та планувати користування електроприладами з урахуванням тимчасових перерв.

Щоб мінімізувати незручності під час планових знеструмлень, заздалегідь зарядьте телефони, павербанки та ноутбуки. Зберіть ліхтарі, свічки та запаси батарейок. По можливості відкладіть роботу побутових приладів, що потребують електрики, та вимкніть техніку з розеток, щоб уникнути стрибків напруги після включення.

