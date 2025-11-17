График отключения света в Полтавской области на 18 ноября будет введен в Чернухинской территориальной общине и Оржицкой общине, сообщает Politeka.
Чернухинское территориальное общество и Лубенский район Полтавщины 18 ноября частично останутся без электроснабжения. Плановые отключения организует АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» через ремонтные работы на сетях.
В селе Луговики электричество выключится с 08:00 до 16:30 на улице Золотая . Причина – капитальный ремонт по годовой программе ОСР.
Поселок городского типа Чернухи останется без питания с 08:00 до 16:30. Работы охватят улицы Строителей (дома 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15), переулок Строителей (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), Столбовая (4, 6, 8, 10, 1 19, 16 20, 23, 26) и гаражи. Выключение производят по заявлению пользователя.
В селе Постав-Мука плановые перерывы будут на улицах Хуторская (3, 4, 5, 6, 7, 8б, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20ПУСТ, 21, 23, 24, 25, 27, 32, 24 42, 42а, 42б) и Шевченко (3а) с 08:00 до 16:30 по инвестиционной программе ОСР.
Поселок Оржица тоже подвергнется плановым обесточиваниям с 08:00 до 16:30 на улицах:
- Украинский (1–17, 19, 19А, 20–35, 37, 39, 2, 2Г, 2ГП, 4, 4ГП, 6, 6а, 8, 10, 10А, 10Г, 10ГП, 12, 12А, 12Г, 12
- Черкасская (4, 4с, 2, 4, 6, 6а)
АО «Полтаваоблэнерго» призывает жителей учесть график отключения света в Полтавской области на 18 ноября и планировать использование электроприборов с учетом временных перерывов.
Чтобы минимизировать неудобства при плановых обесточиваниях, заранее зарядите телефоны, павербанки и ноутбуки. Соберите фонари, свечи и запасы батареек. По возможности отложите работу бытовых приборов, требующих электричества, и выключите технику из розеток во избежание скачков напряжения после включения.
