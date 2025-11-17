График отключения света в Полтавской области на 18 ноября и планировать использование электроприборов с учетом временных перерывов.

График отключения света в Полтавской области на 18 ноября будет введен в Чернухинской территориальной общине и Оржицкой общине, сообщает Politeka.

Чернухинское территориальное общество и Лубенский район Полтавщины 18 ноября частично останутся без электроснабжения. Плановые отключения организует АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» через ремонтные работы на сетях.

В селе Луговики электричество выключится с 08:00 до 16:30 на улице Золотая . Причина – капитальный ремонт по годовой программе ОСР.

Поселок городского типа Чернухи останется без питания с 08:00 до 16:30. Работы охватят улицы Строителей (дома 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15), переулок Строителей (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), Столбовая (4, 6, 8, 10, 1 19, 16 20, 23, 26) и гаражи. Выключение производят по заявлению пользователя.

В селе Постав-Мука плановые перерывы будут на улицах Хуторская (3, 4, 5, 6, 7, 8б, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20ПУСТ, 21, 23, 24, 25, 27, 32, 24 42, 42а, 42б) и Шевченко (3а) с 08:00 до 16:30 по инвестиционной программе ОСР.

Поселок Оржица тоже подвергнется плановым обесточиваниям с 08:00 до 16:30 на улицах:

Украинский (1–17, 19, 19А, 20–35, 37, 39, 2, 2Г, 2ГП, 4, 4ГП, 6, 6а, 8, 10, 10А, 10Г, 10ГП, 12, 12А, 12Г, 12

(1–17, 19, 19А, 20–35, 37, 39, 2, 2Г, 2ГП, 4, 4ГП, 6, 6а, 8, 10, 10А, 10Г, 10ГП, 12, 12А, 12Г, 12 Черкасская (4, 4с, 2, 4, 6, 6а)

АО «Полтаваоблэнерго» призывает жителей учесть график отключения света в Полтавской области на 18 ноября и планировать использование электроприборов с учетом временных перерывов.

Чтобы минимизировать неудобства при плановых обесточиваниях, заранее зарядите телефоны, павербанки и ноутбуки. Соберите фонари, свечи и запасы батареек. По возможности отложите работу бытовых приборов, требующих электричества, и выключите технику из розеток во избежание скачков напряжения после включения.

