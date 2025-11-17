Получить денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области могут не все внутренне перемещенные лица.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предоставляется в рамках гуманитарного проекта благотворительного фонда "Каритас Полтава", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации на официальном канале Телеграмм.

"Каритас Полтава" продолжает регистрацию на получение финансовой поддержки для аренды жилья в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Программа реализуется в Полтавской области и предусматривает поддержку на шесть месяцев.

Получить денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области могут внутренне перемещенные лица, недавно переехавшие в принимающее общество, в частности в течение последних 30 дней, и арендующие жилье.

Кроме этого, кандидаты на эти выплаты должны принадлежать хотя бы одной из категорий уязвимости населения. К ним относятся лица с инвалидностью, граждане с тяжелыми или хроническими заболеваниями, одинокие люди старше 55 лет или домохозяйства, состоящие из одного или двух пожилых людей без семейной поддержки.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области и эта поддержка также доступна для одиноких матерей или родителей, опекунов несовершеннолетних детей, многодетных семей, в которых воспитывается три или более несовершеннолетних детей, а также для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет.

Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" направлен на обеспечение жилищной стабильности наиболее уязвимых групп населения и оказание своевременной поддержки семьям, пострадавшим в результате войны.

