Новий графік руху поїздів з Києва ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця", зміни почали діяти з 17 листопада, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила пресслужба "Укрзалізниці" в Телеграм.

Залізничні перевізники повідомляють про тимчасові зміни у русі окремих поїздів, що почнуть діяти в середині листопада. Зокрема, введено новий графік руху поїздів з Києва. Так, 17 листопада регіональний експрес № 855 сполученням Київ – Житомир не здійснюватиме рейс. Пасажирам, які планували поїздку на цю дату, рекомендують заздалегідь підбирати альтернативні маршрути та враховувати можливі затримки у дорозі.

Крім того, з 18 листопада буде скориговано графік руху приміського експреса № 6013, що прямує за маршрутом Київ-Пасажирський – Фастів-1. Зміни стосуються часу його відправлення: потяг вирушатиме о 09:31 та 10:56 замість попереднього графіка, де часом відправлення було 11:25. Такі коригування запроваджені для оптимізації руху на відповідній ділянці та покращення стикування з іншими поїздами.

Також з 17 листопада буде змінено частину маршруту та розкладу руху поїзда № 896 Фастів – Конотоп. Потяг прямуватиме до станції Ніжин за чинним графіком, а далі, починаючи зі станції Крути, рухатиметься за оновленим розкладом. Відправлення зі станції Крути відбуватиметься о 19:20, а прибуття на кінцеву зупинку очікується о 20:44 замість попереднього часу прибуття о 20:57.

Представники залізниці звертаються до пасажирів із проханням уважно перевіряти актуальний розклад перед поїздками, оскільки зміни можуть впливати на планування маршруту та пересадки.

