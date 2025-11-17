Новый график движения поездов из Киева ввела компания-перевозчик "Укрзализныця", перемены начали действовать с 17 ноября, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба "Укрзализныци" в Телеграмм.

Железнодорожные перевозчики сообщают о временных изменениях в движении отдельных составов, которые начнут действовать в середине ноября. В частности, введен новый график движения поездов из Киева. Так, 17 ноября региональный экспресс № 855 сообщением Киев – Житомир не будет совершать рейс. Пассажирам, планировавшим поездку на эту дату, рекомендуют заранее подбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки в пути.

Кроме того, с 18 ноября будет скорректирован график движения пригородного экспресса № 6013, следующего по маршруту Киев-Пассажирский – Фастов-1. Изменения касаются времени его отправления: поезд будет отправляться в 09:31 и 10:56 вместо предыдущего графика, где время отправления было 11:25. Такие корректировки введены для оптимизации проезда на соответствующем участке и улучшения стыковки с другими поездами.

Также с 17 ноября будет изменена часть маршрута и расписания движения экспресса № 896 Фастов – Конотоп. Он будет следовать станции Нежин по действующему графику, а дальше, начиная со станции Круты, будет двигаться по обновленному расписанию. Отправление со станции Круты пройдет в 19:20, а прибытие на конечную остановку ожидается в 20:44 вместо предыдущего времени прибытия в 20:57.

Представители железной дороги обращаются к пассажирам с просьбой внимательно проверять актуальное расписание перед поездками, поскольку изменения могут влиять на планирование маршрута и пересадку.

