Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области предусмотрено как форма базовой социальной поддержки, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины напоминает, что такая выплата доступна людям, достигшим 65 лет, но не получившим достаточного страхового стажа для получения пенсии по возрасту.

Оказать такую ​​помощь могут только при условии, что средний доход заявителя за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан. В 2025 году этот показатель составляет 2361 гривну. Размер выплаты устанавливается на уровне 30% от прожиточного минимума, то есть 708,3 гривны.

В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров №265 от 26 марта 2008 года, если фактическая ежемесячная помощь получается меньше прожиточного минимума, государство компенсирует разницу. Таким образом, человек фактически получает сумму, равную 2361 гривне, что гарантирует минимальный уровень финансовой стабильности.

Оформление денежной помощи пенсионерам в Черкасской области возможно несколькими способами. Для этого гражданин может обратиться в сервисные центры территориальных управлений Пенсионного фонда, уполномоченные представители органов местного самоуправления или центры предоставления административных услуг.

Также есть возможность подать заявление через онлайн-сервисы: веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение или государственный портал «Дія» с использованием квалифицированной электронной подписи. Для тех, кто выбирает традиционные методы, остается вариант отправки документов по почтовой отправке в адрес управления Пенсионного фонда.

