Подорожчання продуктів у Запоріжжі зафіксовано в листопаді 2025 року, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Порівняно з попереднім місяцем, середні роздрібні ціни на окремі товари змінилися помітно. У переліку найпомітніших позицій — вершки Простонаше 10%, пшоно та помідори рожеві.

Молочна категорія демонструє поступове зростання. Вершки Простонаше 10% у фасуванні 200 мл зараз коштують 38,13 грн. У торговельних мережах рівень відмінний: Megamarket пропонує за 38,40, Metro — 37,99, Novus також 37,99. У жовтні середній показник складав 36,14 гривень, тобто різниця становить 2,49. За попередніми даними динаміки за днями, стабільність утримувалася майже увесь місяць, а підвищення відбулося ближче до початку листопада.

У бакалійному сегменті спостерігається подібна тенденція. Пшоно (1 кг) у листопаді має середню вартість 27,77 грн. У Auchan цей продукт коштує 26,90, у Megamarket — 32,20, а в Metro — 24,20. Для порівняння, у жовтні середній рівень був 25,96 грн, що означає підвищення на 3,33 гривні. Дані показують поступове зростання вартості протягом жовтня з утриманням на одному рівні у перші дні листопада.

Овочевий сегмент демонструє найпомітніший стрибок. Помідори рожеві (1 кг) зараз мають ціну в середньому 119,45 грн. За даними торгових майданчиків, у Metro ціна складає 109,90, тоді як у Novus — 129,00. Місяць тому середній показник становив 90,12, що означає збільшення на 55,52. Аналіз щоденних даних свідчить про поступове підняття вартості з середини жовтня до кінця місяця.

Таке подорожчання продуктів у Запоріжжі охопило одразу кілька категорій — від молочних виробів до овочів. Найбільш відчутне підвищення спостерігається серед сезонних товарів, тоді як крупи та вершки демонструють стабільніший темп зміни вартості.

