Подорожание продуктов в Запорожье зафиксировано в ноябре 2025, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

По сравнению с предыдущим месяцем средние розничные цены на отдельные товары изменились заметно. В списке самых заметных позиций — сливки Простонаше 10% , пшено и помидоры розовые

Молочная категория показывает постепенный рост. Сливки Просто наше 10% в фасовке 200 мл сейчас стоят 38,13 грн . В торговых сетях уровень отличный: Megamarket предлагает за 38,40 , Metro - 37,99 , Novus также 37,99 . В октябре средний показатель составлял 36,14 гривен , то есть разница составляет 2,49 . По предварительным данным динамики по дням, стабильность удерживалась почти весь месяц, а повышение произошло ближе к началу ноября.

В бакалейном сегменте наблюдается подобная тенденция. Пшено (1 кг) в ноябре имеет среднюю стоимость 27,77 грн . У Auchan этот продукт стоит 26,90 , у Megamarket - 32,20 , а у Metro - 24,20 . Для сравнения, в октябре средний уровень был 25,96 грн , что означает повышение на 3,33 гривны . Данные показывают постепенное увеличение стоимости в течение октября с удержанием на одном уровне в первые дни ноября.

Овощной сегмент демонстрирует самый заметный скачок. Помидоры розовые (1 кг) сейчас имеют цену в среднем 119,45 грн . По данным торговых площадок, у Metro цена составляет 109,90 , тогда как у Novus - 129,00 . Месяц назад средний показатель составил 90,12 , что означает увеличение на 55,52 . Анализ ежедневных данных свидетельствует о постепенном повышении стоимости с середины октября до конца месяца.

Такое подорожание продуктов в Запорожье охватило сразу несколько категорий — от молочных изделий до овощей. Наиболее ощутимое повышение наблюдается среди сезонных товаров, в то время как крупы и сливки демонстрируют более стабильный темп изменения стоимости.

