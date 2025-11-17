Обмеження руху транспорту у Львові принесли певні незручності для частини місцевих жителів, тож розповідаємо про це більше.

З понеділка, 17 листопада, у Львові ввели масштабні обмеження руху транспорту через ремонтні роботи на площі Соборній, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті ЛКП «Львівелектротранс», їхні працівники замінюють аварійну ділянку колії на розворотному кільці трамваїв. Планують завершити роботи до 22 листопада.

Обмеження руху транспорту у Львові організовані так, щоб мінімізувати незручності для містян. Ремонт проведуть у два етапи, основний обсяг робіт зосередять у нічний час. Це дозволить трамваям №3 та №8 курсувати за звичними маршрутами, хоча можливі незначні відхилення від графіків.

Перший етап триває з 17 по 18 листопада. Вночі з 17 на 18 листопада замінять 25 метрів колії перед кінцевою зупинкою рейсів №3 та №8. А 18 листопада замостять міжколійний простір бруківкою.

Другий етап запланований на 19 та 20 число. Вночі з 19 на 20 листопада замінять 50 метрів колії, а 20 листопада завершать укладання бруківки. Така організація робіт дозволяє зберегти курсування громадського транспорту та зменшити затори для автомобілістів.

Крім того, водії повинні враховувати, що обмеження руху у Львові вплинуть на безпечність пересування по площі Соборній у зазначений період. Водіям радять бути уважними, обирати безпечну швидкість та за можливості оминати ділянку ремонтів.

У ЛКП «Львівелектротранс» наголошують, що найскладніші роботи виконають уночі, щоб не змінювати маршрути трамваїв, однак на дорозі все одно варто очікувати тимчасові та локальні незручності.

Водіям радять планувати маршрути заздалегідь та враховувати поточну ситуацію на вказаній ділянці, щоб уникнути непотрібних заторів та ризикованих маневрів.

