Ограничения движения транспорта во Львове принесли определенные неудобства части местных жителей, поэтому рассказываем об этом больше.

С понедельника, 17 ноября, во Львове ввели масштабные ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ на площади Соборной, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте ЛКП «Львовэлектротранс», их работники заменяют аварийный участок пути на разворотном кольце трамваев. Планируется завершить работы до 22 ноября.

Ограничение движения транспорта во Львове организовано так, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Ремонт проведут в два этапа, основной объем работ будет сосредоточен в ночное время. Это позволит трамваям №3 и №8 курсировать по привычным маршрутам, хотя возможны незначительные отклонения от графиков.

Первый этап длится с 17 по 18 ноября. Ночью с 17 на 18 ноября заменят 25 метров колеи перед окончательной остановкой рейсов №3 и №8. А 18 ноября замостят межпутевое пространство мостовой.

Второй этап запланирован на 19 и 20 число. Ночью с 19 на 20 ноября заменят 50 метров пути, а 20 ноября завершат укладку брусчатки. Такая организация работ позволяет сохранить курсирование общественного транспорта и уменьшить пробки для автомобилистов.

Кроме того, водители должны учитывать, что ограничение движения во Львове повлияет на безопасность передвижения по площади Соборной в указанный период. Водителям советуют быть внимательными, выбирать безопасную скорость и по возможности обходить участок ремонтов.

В ЛКП «Львовэлектротранс» подчеркивают, что самые сложные работы выполнят ночью, чтобы не менять маршруты трамваев, однако на дороге все равно следует ожидать временных и локальных неудобств.

Водителям советуют планировать маршруты заранее и учитывать текущую ситуацию на указанном участке, чтобы избежать ненужных пробок и рискованных маневров.

