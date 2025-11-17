Загалом графік відключення світла в Кіровоградській області на 18 листопада охоплює ключові вулиці та дозволяє мешканцям спланувати день.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 18 листопада опубліковано для мешканців кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.

Планові ремонтні роботи на мережах триватимуть протягом дня, від ранку до вечора, у різних районах області.

У Попельнастому електропостачання відключатимуть із 08:00 до 17:00 на вулицях Героїв Ірпеня (2А, 23А), Героїв Харкова (10А, 17, 25-26, 48А, 51), Шевченка (56, 58-61, 65-68, 70, 72, 74-76, 78-79, 81-82, 84-87, 89, 89б, 90-91, 91А, 92, 94-96).

У місті Олександрія роботи заплановані з 08:00 до 17:00 на Перспективній (30, 32) та Ярмарковій (54, 56, 58), а з 09:00 до 17:00 — на Б. Хмельницького (25), Григорія Логвина (25А, 26-41, 41А, 42-49, 50А, 51-55, 59, 63), Нагорній (143, 145) та Нагорному провулку (2). Інші вулиці, зокрема Перспективна (7а), Святомиколаївська (44), Таврійська (25А), будуть без електропостачання до 20:00.

У Травневому світло вимкнуть із 09:00 до 18:00 на Молодіжній (1, 4-11, 13, 15-16, 18-21, 21а, 24-28, 30, 32, 34) та Центральній (1-10, 13, 15, 18, 20-28, 28А, 29-37, 39, 41-45, 47-52, 53а, 54-56, 63, 65).

Інші райони, як Костянтинівка (Братська 8, 36, 38, 40, 44, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74) та Зелений Гай (Зелена 1, 6, 8, 10; Садова 2-6, 9, 13-14; Топольна 1-3, 15, 18), також увійшли до графіка.

Мешканцям радять заздалегідь підготувати необхідні джерела освітлення, заряджені пристрої та запас води. Дотримання графіка допоможе уникнути незручностей та спростить виконання ремонтних робіт. Загалом графік відключення світла в Кіровоградській області на 18 листопада охоплює ключові вулиці та дозволяє мешканцям спланувати день без непередбачуваних перебоїв.

