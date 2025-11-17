В целом график отключения света в Кировоградской области 18 ноября охватывает ключевые улицы и позволяет жителям спланировать день.

График отключения света в Кировоградской области на 18 ноября был опубликован для жителей нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Плановые ремонтные работы на сетях будут продолжаться в течение дня, с утра до вечера, в разных районах области.

В Пепельнастом электроснабжение будут отключать с 08:00 до 17:00 на улицах Героев Ирпеня (2А, 23А), Героев Харькова (10А, 17, 25-26, 48А, 51), Шевченко (56, 58-61, 77 78-79, 81-82, 84-87, 89, 89б, 90-91, 91А, 92, 94-96).

В городе Александрия работы запланированы с 08:00 до 17:00 на Перспективной (30, 32) и Ярмарковой (54, 56, 58), а с 09:00 до 17:00 – на Б. Хмельницкого (25), Григория Логвина (25А, 21-9, 4, 4 51-55, 59, 63), Нагорной (143, 145) и Нагорном переулке (2). Другие улицы, в том числе Перспективная (7а), Святониколаевская (44), Таврическая (25А), будут без электроснабжения до 20:00.

В Майском свет выключат с 09:00 до 18:00 на Молодежной (1, 4-11, 13, 15-16, 18-21, 21а, 24-28, 30, 32, 34) и Центральной (1-10, 13, 12, 15 29-37, 39, 41-45, 47-52, 53а, 54-56, 63, 65).

Другие районы, как Константиновка (Братская 8, 36, 38, 40, 44, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74) и Зеленая Роща (Зеленая 1, 6, 8, 10; Садовая 2-6, 9, 3-13- 18), также вошли в график.

Жителям советуют заранее подготовить необходимые источники освещения, заряженные устройства и запас воды. Соблюдение графика поможет избежать неудобств и упростит выполнение ремонтных работ. В целом график отключения света в Кировоградской области 18 ноября охватывает ключевые улицы и позволяет жителям спланировать день без непредсказуемых перебоев.

