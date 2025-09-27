Під час обмеження руху у Полтавській області водіям радять спланувати альтернативні маршрути, аби дістатися пункту призначення без зайвих затримок.

У Полтавській області оголошено про обмеження руху на вулиці Соборній, повідомляє Politeka.

Йдеться про місто Кременчук.

Тимчасові зміни організації руху автотранспорту заплановані на понеділок, 29 вересня. Обмеження діятиме з 08:45 до 09:45 на ділянці від перехрестя з вулицею Небесної Сотні до перехрестя з бульваром Українського Відродження.

Причиною введення таких заходів є необхідність регулювання руху та забезпечення безпеки на зазначеній ділянці вулиці під час проведення робіт або контрольних заходів. Органи місцевого самоврядування закликають водіїв врахувати тимчасові обмеження при плануванні маршрутів, щоб уникнути затримок та непередбачених ситуацій на дорозі.

Рекомендується користуватися об’їзними шляхами або скоригувати час виїзду, враховуючи, що на період дії обмежень проїзд вказаною ділянкою буде неможливий. Місцева влада просить усіх учасників дорожнього руху проявляти терпіння та розуміння щодо тимчасових незручностей.

Отже, обмеження руху у Полтавській області на вулиці Соборній триватиме одну годину, і водіям радять спланувати альтернативні маршрути, аби дістатися пункту призначення без зайвих затримок. Ці тимчасові заходи спрямовані на безпечне та організоване пересування транспортних засобів у місті.

До слова, у Полтавській області також введено новий графік руху поїздів.

Зміни пов’язані з проведенням ремонтних робіт, через що розклад руху поїздів тимчасово змінюється. Від 29 вересня у Полтавській області почне діяти оновлений графік для приміського електропоїзда №6686/6687, що курсує між Кременчуком та Ромоданом.

