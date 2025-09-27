При ограничении движения в Полтавской области водителям советуют спланировать альтернативные маршруты, чтобы добраться до пункта назначения без лишних задержек.

В Полтавской области объявлено об ограничении движения по улице Соборной, сообщает Politeka.

Речь идет о городе Кременчуге.

Временные изменения в организации движения автотранспорта запланированы на понедельник, 29 сентября. Ограничение будет действовать с 08:45 до 09:45 на участке от перекрестка с улицей Небесной Сотни до перекрестка с бульваром Украинского Возрождения.

Причиной введения таких мероприятий является необходимость регулирования движения и обеспечения безопасности на участке улицы во время проведения работ или контрольных мероприятий. Органы местного самоуправления призывают водителей учесть временные ограничения при планировании маршрутов во избежание задержек и непредвиденных ситуаций на дороге.

Рекомендуется пользоваться объездными путями или скорректировать время выезда, учитывая, что на период действия ограничений проезд по указанному участку будет невозможен. Местные власти просят всех участников дорожного движения проявлять терпение и понимание временных неудобств.

Следовательно, ограничение движения в Полтавской области на улице Соборной будет длиться один час, и водителям советуют спланировать альтернативные маршруты, чтобы добраться до пункта назначения без лишних задержек. Эти временные мероприятия направлены на безопасное и организованное передвижение транспортных средств по городу.

К слову, в Полтавской области также введен новый график движения поездов.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ, из-за чего расписание поездов временно меняется. С 29 сентября в Полтавской области начнет действовать обновленный график для пригородного электропоезда №6686/6687, курсирующего между Кременчугом и Ромоданом.

