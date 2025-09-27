Любителям користуватися залізницею показали новий графік поїздів з Чернігова, тож розповідаємо, кого це торкнеться.

Новий графік поїздів з Чернігова торкнеться кількох напрямків, зокрема сполучення з Прикарпаттям, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній сторінці АТ "Укрзалізниця" у Фейсбук, з 23 вересня компанія запровадила тимчасові корективи у русі пасажирських складів. Причина таких нововведень полягає у ремонтних роботах на коліях.

Новий графік поїздів з Чернігова ввели через проведення колійних робіт, які тривають на ділянці шляху у напрямку Прикарпаття. За офіційною інформацією, безпересадкові вагони за маршрутом з нашого облцентру до Рахова не курсуватимуть у період з 29 вересня по 17 жовтня.

З огляду на новий графік поїздів з Чернігова, пасажирам варто уважно стежити за змінами перед купівлею квитків та будуванням своїх планів.

Водночас, оновлений розклад торкнеться і рейсу №142/141 з нашого міста до Івано-Франківська. Цей пасажирський склад тимчасово прямуватиме через Стрий замість звичного рейсу через Ходорів.

Зміни діятимуть у чітко визначені дні. З нашого облцентру можна буде виїхати 29 вересня, а також 1, 7, 13 і 15 жовтня. Зворотні рейси з Івано Франківська відбудуться 30 вересня, а також 2, 8, 14 і 16 жовтня.

Такі корективи дозволять "Укрзалізниці" провести необхідні роботи без зупинки сполучення, проте пасажирам слід врахувати можливі незручності.

Компанія наголошує, що всі ці нововвведення тимчасові і після завершення ремонтних робіт рух відновиться у звичному режимі.

Окрім цього, нагадаємо, що деякі нововведення токнулися уй Запоріжжя. Детальніше - читайте у нашій статті за посиланням.