Любителям пользоваться железной дорогой показали новый график поездов из Чернигова, поэтому рассказываем, кого это коснется.

Новый график поездов из Чернигова коснется нескольких направлений, в том числе сообщения с Прикарпатье, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной странице АО "Укрзализныця" в Фейсбуке, с 23 сентября компания ввела временные коррективы в движении пассажирских составов. Причина таких новшеств заключается в ремонтных работах на путях.

Новый график поездов из Чернигова ввели из-за проведения путевых работ, которые продолжаются на участке пути в направлении Прикарпатья. По официальной информации, беспересадочные вагоны по маршруту из нашего облцентра в Рахов не будут курсировать в период с 29 сентября по 17 октября.

Учитывая новый график поездов из Чернигова, пассажирам следует внимательно следить за изменениями перед покупкой билетов и строительством своих планов.

В то же время обновленное расписание коснется и рейса №142/141 из нашего города в Ивано-Франковск. Этот пассажирский состав будет временно следовать через Стрый вместо привычного рейса через Ходоров.

Изменения будут действовать в определенные дни. Из нашего облцентра можно будет выехать 29 сентября , а также 1, 7, 13 и 15 октября . Обратные рейсы из Ивано-Франковска состоятся 30 сентября , а также 2, 8, 14 и 16 октября.

Такие коррективы позволят "Укрзализныце" провести необходимые работы без остановки сообщения, однако пассажирам следует учесть возможные неудобства.

Компания отмечает, что все эти нововведения временные и после завершения ремонтных работ движение возобновится в обычном режиме.

