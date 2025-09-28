Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области сопровождается постепенным заполнением основных и внутренних сетей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области отмечается постепенным заполнением водой основных коллекторов центрального и юго-западного районов, сообщает Politeka.

АО «Днепровская ТЭЦ» информирует, что процесс стартовал 15 сентября 2025 г. и предусматривает поэтапное наполнение распределительных и внутриквартальных трубопроводов систем централизованного теплоснабжения.

С 22 сентября началось заполнение внутридомовых отопительных сетей, поэтому жильцов призывают внимательно проверять состояние приборов и труб в квартирах. Контроль целостности оборудования важен для предотвращения аварийных ситуаций при начале работы системы. В случае обнаружения повреждений или неисправностей необходимо сразу обращаться в Единую диспетчерскую службу города Каменское по телефонам 1546, +38(067)000-15-46 или +38(073)700-15-46.

При порывах на теплосетях гражданам советуют сообщать АО «Днепровская ТЭЦ» по телефону +38(097)383-41-71. Компания подчеркивает, что соблюдение этих рекомендаций будет способствовать бесперебойной работе отопительной системы и обеспечит безопасность жильцов при запуске сезона.

Таким образом, начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области сопровождается постепенным заполнением основных и внутренних сетей, контролем состояния внутридомового оборудования и готовностью к оперативному реагированию в случае аварий. Местные жители призывают проверять приборы, следить за трубами и своевременно обращаться в диспетчерскую службу в случае любых неполадок, чтобы обеспечить стабильную работу системы и безопасность в домах.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право