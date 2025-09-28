Дотримання графіку відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Сумській області дозволить організувати безпечне проведення ремонтних заходів.

Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Сумській області торкнеться кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Зокрема, у місті Недригайлів планується відключення за адресами: вулиця Вишнева, будинок 34; вулиця Незалежності, 33 та 35; вулиця Патріотів України, будинки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32; вулиця Яценкова, 9, 14/1, 14/2, 18, 19, 22, 29.

Перерви електропостачання відбудуться 30 вересня 2025 року з 08:00 до 16:00. Причиною вимушеного відключення є виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, що забезпечує безпечну та стабільну роботу системи розподілу.

Філія «Шосткинський РЕМ» також попереджає про плановий вивід у ремонті ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-192 у період з 1 по 2 жовтня 2025 року, з 08:00 до 18:00. У цей час буде припинена подача електроенергії в селі Уралове, зокрема на вулиці Центральна.

Виконання робіт передбачає технічне обслуговування та ремонтні дії, спрямовані на забезпечення надійного функціонування ліній та підвищення якості електропостачання. Адміністрація філії просить жителів громади поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних з відсутністю електрики, та планувати свою діяльність з урахуванням графіку відключень.

Дотримання графіку відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Сумській області дозволить організувати безпечне проведення ремонтних заходів, мінімізувати ризики та підвищити ефективність роботи електромереж. Інформація від АТ «Сумиобленерго» забезпечує прозорість та своєчасне попередження споживачів про заплановані зміни в роботі системи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: хто з українців в пріоритеті на надання виплат.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області: кому доведеться платити в рази більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: як подати заявку на виплати, докладна інструкція.