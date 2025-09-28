Соблюдение графика отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Сумской области позволит организовать безопасное проведение ремонтных мероприятий.

График отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Сумской области коснется нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

В частности, в городе Недригайлов планируется отключение по адресам: улица Вишневая, дом 34; улица Независимости, 33 и 35; улица Патриотов Украины, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30; улица Яценкова, 9, 14/1, 14/2, 18, 19, 22, 29. Перерывы электроснабжения состоятся 30 сентября 2025 с 08:00 до 16:00.

Причиной вынужденного отключения является выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, что обеспечивает безопасную и стабильную работу системы распределения.

Филиал «Шосткинский РЭС» также предупреждает о плановом выводе в ремонте ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-192 в период с 1 по 2 октября 2025 года, с 08:00 до 18:00. В это время будет прекращена подача электроэнергии в Уралово, в частности на улице Центральная.

Выполнение работ подразумевает техническое обслуживание и ремонтные действия, направленные на обеспечение надежного функционирования линий и повышение качества электроснабжения. Администрация филиала просит жителей общины отнестись с пониманием временных неудобств, связанных с отсутствием электричества, и планировать свою деятельность с учетом графика отключений.

Соблюдение графика отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Сумской области позволит организовать безопасное проведение ремонтных мероприятий, минимизировать риски и повысить эффективность работы электросетей. Информация от АО «Сумыоблэнерго» обеспечивает прозрачность и своевременное предупреждение потребителей о планируемых изменениях в работе системы.

