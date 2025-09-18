Согласно принятым изменениям, повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области колеблется в зависимости от компаний-поставщиков.

Вступило в силу решение о повышении тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области, в частности, на распределение электрической энергии для части представителей. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Повышение явилось результатом пересмотра тарифной структуры, проведенного после проверок деятельности компаний в предыдущие годы. Как отмечают в ведомстве, главной целью принятого решения является направление дополнительных финансовых ресурсов на погашение долгов перед НЭК "Укрэнерго", а также надлежащая подготовка энергосистемы к отопительному сезону 2025/2026 годов.

Согласно новым изменениям, тарифы вырастут осенью, и это повышение будет дифференцированным в зависимости от компаний.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко пояснил, что корректировка тарифов является инструментом компенсации средств операторам системы распределения, работающим по модели RAB-тарифов. В общей сложности изменения касаются 18 операторов. Дополнительные поступления, ожидаемые с сентября по декабрь 2025 года, планируется использовать для погашения долгов перед системным оператором передачи электроэнергии и для финансирования мер, необходимых для бесперебойного прохождения зимнего периода.

Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что полученные благодаря увеличению средства, в первую очередь, будут направлены на поддержку генерации.

Специалисты прогнозируют, что для домохозяйств повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области будет иметь незначительное финансовое влияние , тогда как бизнес может ощутить последствия гораздо острее. Рост расходов для предприятий, вероятно, скажется на их ценовой политике и может стать причиной удорожания товаров и услуг в регионе.

