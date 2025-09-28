График отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Кировоградской области обеспечивает координацию работ и безопасное выполнение капитальных и плановых ремонтов.

График отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Кировоградской области предусматривает выполнение плановых и капитальных ремонтных работ на электросетях в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Кировоградоблэнерго .

29 сентября в Павловке запланированы капитальные ремонты на улицах Карпенко-Карого 62-64, 68, 71-72, 74, 78, 80-84, 86-89, 92, 94, 98, 100, 100А, 100, 10 110А, 111Б, 112-115, 117-120, 126, 130, 132, 134, 138, 140, 162, а также на улице Соборная 7-9, 9А, 13-14, 20-23, 2. продлятся с 09:30 до 18:30.

В тот же день в Новокрасном запланированы плановые ремонты электросетей на Катаны 1, 4-8, 10, 14-15, 17, 19-20, 23, 26-27, 30, 32, 35, 38, 40-42, 44, 46, 48 73, а в Новомихайловке на улицах Железнодорожная 1-3, 5-7, 10, Победы 1-3, 6-7, 10-13, 16-18, 18а, 19-20, 23-25, 27-28, 33-36, 38, 34 1-6, 12, 15, 17, 19, 22-23, 32-33, 36, 38, 41, 44, 47, 50-51, 53.

1 октября в Новогригоровке ремонтные работы будут проводиться на улицах Б.Хмельницкого 48, 54, Дружбы 1-6, 10, 12-13, 15-17, 19-20, Цветочная 1, 3, 8, 12-15, 20, Молодежная 1-2, 16-17, Независимая 1-7, 10-12, 14, 16, 18, 21-25, 27, 29, Садовая 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-15, 17, 8, Спортивная 1-4, 1 1-3, 5-12, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 53 и Шевченко 2-3, 10.

2 октября ремонт продлится в Новогригоровке на Цветочной 1, 3, 8, 12-15, 20, Садовой 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-15, 17, 21 и Центральной 6, 8-12, 19, 23, 25 35, 45, 47, 53, а в Великой Выске на Успешной 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 64-67, 69-71, 73, 75, 75А, 77, 79, 85 97, 99, 101, 103, 109.

Также 2 октября плановые ремонты охватят Валуевку и Миролюбовку, в том числе Валуевскую, Валуевский проспект, Городской проспект, Малаховскую, Садовую, Степову, Степной проспект, Центральную, проспект Шевченко, Шевченко, проспект Школьного, Вишнева, Гагарина, Горбенко, Мичурина, Молодежную, Набережную, Южную, Улицы Софиевская, Степная, Центральная, Чкалова и Шевченко.

3 октября в Шевченково ремонтные работы будут включать отключения на Нижней 1а, 6, 9, 11 и 12-13, а в Новогригоровке на Дружбе 1-6, 10, 12-13, 15-17, 19-20, Молодежной 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 16-17 и Шевченко 2-3, 10. В Великой Виске плановые работы пройдут на Незалежной 1, 3, 6, 8-9, 15-20, 22-23, 25, 29-34, 36-40, 42, 54.

Итак, график отключения света на неделю с 29 сентября по 5 октября в Кировоградской области обеспечивает координацию работ и безопасное выполнение капитальных и плановых ремонтов по всем указанным улицам и переулкам.

