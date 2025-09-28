Повышение тарифов на свет в Ровенской области касается не всех.

С 1 сентября 2025 года в Ровенской области было введено повышение тарифов на свет для предприятий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в "Ровнооблэнерго".

Решение об изменении стоимости электроэнергии приняло НКРЭКУ 26 августа 2025 года. Для бизнеса повышение составит от 14 до 23% в зависимости от класса напряжения. По данным Liga.net, среднее увеличение первого класса напряжения составит 13,5%, а для второго — 23%.

Как пояснила спикер "Ровнооблэнерго" Алла Лихачева, выросла лишь составляющая тарифа за распределение электроэнергии. В целом тариф включает производство, передачу, распределение и снабжение. Основной целью повышения является обеспечение погашения задолженности перед Укрэнерго и подготовка системы к отопительному сезону. Дополнительные средства, полученные с сентября по декабрь 2025, будут направлены на оплату долгов оператору системы передачи и на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов.

По словам Лихачевой, "Ровнооблэнерго" попало в категорию облэнерго, кому повысили тарифы больше, поскольку до сентября наш тариф был одним из самых низких в Украине — 1,53 грн без НДС для потребителей второго класса напряжения. Для сравнения, в "Закарпатьеоблэнерго" тариф составлял 2,37 грн, что на 55% выше. Поэтому повышение коснулось всех облэнерго, но самый большой прирост у нас.

Следует отметить, что тариф для обычного потребителя остается без изменений - 4,32 грн/кВтч. Для владельцев двухзонного счетчика установлена ​​отдельная ночная ставка — 2,16 грн/кВтч. Следовательно, повышение тарифов на свет в Ровенской области касается преимущественно предприятий, а население может пользоваться электроэнергией по предварительной цене, сохраняя стабильность затрат и прогнозируемость счетов.

