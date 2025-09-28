Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет предоставляться отдельным жителям общины вместо распространявшихся ранее бесплатных продуктовых наборов, сообщает Politeka.

Об изменениях в системе поддержки сообщил Богодуховский городской совет.

В заявлении говорится об официальном письме благотворительной организации «АДРА Украина», которая сотрудничает с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). С сентября 2025 года вступает в силу новый механизм помощи населению.

Согласно полученному обращению, вместо традиционных продуктовых свертков украинцы будут получать средства. Такой подход позволит каждому самостоятельно определять, что именно приобрести. Новая форма поддержки делает систему более адресной и гибкой.

Получателями финансовых выплат станут домохозяйства, относящиеся к категории социально уязвимых. Также участие в программе гарантировано тем семьям, которые уже предоставляли свои данные для предварительных этапов гуманитарной поддержки.

Механизм предусматривает ежемесячные перечисления в размере 1200 гривен на одного человека. Денежные средства будут поступать на банковский счет главы семьи, а окончательная сумма будет зависеть от количества зарегистрированных членов. При этом повторная регистрация или дополнительные проверки не требуются.

Продолжительность программы определена как бессрочная. Она будет продолжаться до тех пор, пока будет обеспечено финансирование и будут действовать решения Всемирной продовольственной программы. В случае изменения или завершения инициативы жителей проинформируют дополнительно через официальные каналы городского совета. Итак, денежное пособие для пенсионеров в Харьковской области становится основным форматом вместо выдачи продуктовых наборов.

