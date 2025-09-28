Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области становятся не только способом обеспечения базовых потребностей, но и важным элементом поддержки.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области можно получить благодаря работе социальных центров и гуманитарных пунктов, сообщает Politeka.

Программу организовали местные службы совместно с благотворительными фондами, чтобы поддержать стариков в сложных обстоятельствах. Один из центров действует на базе областного учреждения матери и ребенка. Здесь переселенцам постарше доступны продукты, необходимые вещи, предметы гигиены и даже временное жилье.

Помещение оборудовано всем необходимым для повседневного обихода: душевыми кабинами, местами для приготовления пищи и комфортными условиями ночлега. Помимо пищевых наборов предоставляется детское питание, постельное белье и другие вещи, которые помогают в повседневной жизни.

Еще один гуманитарный пункт работает на базе УВК №26 в сотрудничестве с детским центром «Зорецвит». Его адрес – Студенческий бульвар, 21. Здесь в будни с 9:00 до 17:00 можно получить горячие обеды, одежду, детские товары, а также наборы продуктов для дома. Это особенно важно для тех пожилых людей, которые имеют ограниченные возможности самостоятельно обеспечивать питание.

Чтобы получить помощь в центре матери и ребенка, нужно предварительно позвонить по телефону. Для обращения в гуманитарный пункт достаточно прийти в час работы и пообщаться с волонтерами.

Таким образом, бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области становятся не только способом обеспечения базовых потребностей, но и важным элементом поддержки для переселенцев и пожилых людей. Инициатива продолжается, охватывая все больше граждан, нуждающихся в помощи в повседневной жизни.

